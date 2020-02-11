11 февраля главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн объявил об отставке. Имя его преемника – загадка, но известно, что он будет восьмым коучем новичка берлинской команды Кшиштофа Пёнтека за полтора сезона.

Летом 2018 года поляк покинул родину и перешел в «Дженоа», оказавшись под началом Давиде Баллардини. В октябре итальянец был уволен, его заменил Иван Юрич. Хорват продержался лишь до декабря и уступил место Чезаре Пранделли.

В январе 2019-го Пёнтек перешел в «Милан» к Дженнаро Гаттузо, которого в мае заменил Марко Джампаоло. Он был уволен в октябре, а «россонери» принял Стефано Пьоли.

Зимой Кшиштоф вновь сменил клуб, и Клинсманн стал седьмым тренером в его зарубежной карьере. Но лишь на пару недель.

«Герта» идет 14-й после 21 тура.

Пёнтек забил 1 мяч в трех матчах после перехода в берлинский клуб.

Клинсманн покинул «Герту» спустя 10 недель

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