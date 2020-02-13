Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо покинет клуб грядущим летом.

Футболист сверхмощно проводит сезон, и в клубе считают, что сейчас англичанина можно продать с наибольшей выгодой. У игрока не будет недостатка в предложениях – только в Англии на него претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Пока не ясно, в какой клуб он отправится. Я слышал об интересе «Манчестер Юнайтед». На прошлой неделе директор «Дортмунда» Михаэль Цорк сказал в интервью, что у него пока нет предложений по Санчо. Сегодня я снова спросил его, и он только улыбнулся!», – приводит Sky Sports слова своего репортера из Германии.

«Боруссия» откроет торги за игрока с суммы близкой к 120 млн евро.

У «Манчестер Сити», воспитавшего игрока, есть право уравнять любое предложение, принятое немецким клубом за игрока. Отмечается, что «горожане» не заинтересованы в возвращении Джейдона.

Санчо забил 12 мячей и отдал 13 ассистов в 19 матчах Бундеслиги этого сезона.

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