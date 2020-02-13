Во вторник, 11 февраля, Юрген Клинсманн объявил об уходе с поста тренера «Герты».

Изначально немец приходил на должность в системе правления клуба, и в своем заявлении на фейсбуке отметил, что хотел бы вернуться к прежней работе. Спустя два дня стало известно, что легендарный футболист окончательно покинул команду.

«Решение Юргена Клинсманна застало нас всех врасплох. Не было никаких предпосылок, особенно учитывая наши тесные рабочие отношения в последние годы. Существовали разногласия по поводу того, как следует интерпретировать роль главного тренера – какие вещи в его зоне ответственности, а какие – нет. На мой взгляд, важно обсуждать подобные проблемы и искать взаимное решение», – приводит слова спортивного директора клуба Михаэля Преца твиттер «Герты».

«Последние события были неожиданными для клуба. Юрген Клинсманн решил покинуть не только команду, но и проект в целом», – цитирует источник президента клуба Вернера Гегенбауэра.

«Герта» находится в шести очках от зоны вылета.

Клинсманн работал в «Баварии», а также сборных Германии и США.

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