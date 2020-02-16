По пути в дортмундскую тренерскую парень с идеальной для слащавого бойз-бэнда внешностью сильно волновался. В предыдущем сезоне он держал над головой кубок Лиги чемпионов, до этого дважды выиграл чемпионат Германии с юношеской командой «Боруссии», но перестал попадать в состав после прихода Невио Скалы – ни одного выхода на поле спустя пять стартовых туров Бундеслиги. Максимальная отдача на тренировках не помогала, поэтому русский пошел на таран.

– Отдайте меня хотя бы в аренду.

– Сколько тебе лет?

– 20.

– Нет, нужно немного подождать.

– Но для прогресса нужна игровая практика!

– Все равно жди.

Владимир Бут, «Боруссия» ДортмундImago

Футболист вышел из комнаты подавленным, но итальянский спец вместе с ассистентом Тони Шумахером поставили плюсик за смелость. В сезоне-1997/98 команда слабо стартовала в чемпионате, поэтому молодому полузащитнику предоставили шанс. После очередного выхода на замену блондин разразился ассистом и получил звание лучшего игрока матча против лидера Бундеслиги «Кайзерслаутерна». Так Владимир Бут заслужил место в старте и забрал игровое время у легенды клуба Михаэля Цорка, который сейчас работает спортивным директором «Боруссии».

Бут попал в Дортмунд еще тинейджером. Весной 1994-го Володя отжег на юниорском Евро, оформив пять голов в трех матчах. По ходу турнира предложение сделала не только «Боруссия»: воспитанника «Черноморца» зазывали «Аякс» с «Фиорентиной» и русские топы, но около полугода Бут не отвечал согласием вообще никому. Все из-за семейной драмы. Незадолго до чемпионата Европы застрелили отца парня – известного в Новороссийске бизнесмена и вице-президента «Черноморца». «После такой трагедии я не мог бросить мать. Она осталась одна», – вспоминал Владимир.

Бут все-таки решился на переезд в Германию, когда отгулял школьный выпускной и осознал всю беспросветность страны в то шаткое время. Правда, легкого трансфера не получилось. За смертью Бута-старшего последовали перестановки в клубе. К правлению пришли другие люди, которые не хотели терять юную звезду. «Боруссия» решила вопрос комплексно: выслала 250 тысяч марок, подарила автобус Mercedes, оплатила сборы команды и подогнала комплект формы на сезон.

Владимир Бут, «Боруссия» ДортмундImago

В Дортмунде 17-летний талант поселился у семьи партнера по молодежке и засел за немецкий. В свободное от тренировок время Вова учил язык в местном институте – иногда даже по шесть часов в день. Старательный Бут органично влился в коллектив и меньше чем через два года обратил на себя внимание Оттмара Хитцфельда. В триумфальной ЛЧ-1996/97 Влади – так его называли немцы – сыграл всего три минуты, но швейцарский коуч видел мощнейший потенциал в русском полузащитнике: «Это был огромный талант. В юношеском возрасте он был самым талантливым молодым игроком Европы».

Невио Скала, пусть и не сразу, но принял посыл и сделал легионера ключевым игроком. Поначалу фанаты скучали по Цорку, но Бут завоевал доверие в турбулентном рурском дерби. Владимир пробил Йенса Леманна красивенным ударом со штрафного и отнял у «Шальки» очки (2:2). Таких парней дортмундская стена автоматически записывает в герои. «Это, без преувеличений, была звезда. В городе его все узнавали. Там ведь как? Если ты хорошо себя проявляешь и отдаешься клубу – будешь на особом счету», – делился впечатлениями бывший нападающий молодежки «Боруссии» Владимир Богданов. В Лиге чемпионов Бут тоже больше не был статистом: отыграл девять матчей из десяти и самоотверженно рубился в полуфинале с «Реалом».

Владимир Бут, «Боруссия» ДортмундImago

Счастье длилось недолго – Скалу уволили в конце сезона из-за десятого места в чемпионате. За два следующих года с «Боруссией» поработали еще четыре тренера. Такая чехарда не пошла на пользу Буту. 29-й номер сыграл лишь семь матчей целиком и начал рассматривать предложения других клубов. Но руководство не хотело расставаться с игроком. Проблему решил Маттиас Заммер. Тренер предложил Буту побегать за дубль, чем спровоцировал партнера, с которым совсем недавно выходил вместе на поле, на необдуманные действия. Володя психанул, отключил телефон и уехал из страны.

Игровое время гарантировал «Фрайбург», который в сезоне-1999/00 набрал в Бундеслиге 40 очков – ровно столько же было у «Дортмунда». Бут получил обещанные минуты и заново расцвел: постоянно выходил в старте, забивал Оливеру Кану и втащил скромную команду в Кубок УЕФА. Но с начальством возникли трудности и на юге Германии. По просьбе тренера Влади сменил Porsche на авто попроще, а вот переподписывать контракт на ухудшенных условиях не стал.

Владимир БутImago

Скала, который полюбил русского в Дортмунде, на тот момент возглавил «Спартак» и сразу же пригласил Бута на замену дисквалифицированному Егору Титову. Игрок был не против, но пошел на поводу у жены и остался в Германии. Сейчас бывший футболист считает то решение главной ошибкой в карьере – тем более что пара все равно распалась.

В Бундеслиге на русского полузащитника быстро нашелся покупатель. Ральф Рангник, который позже с самых низов выведет «РБ Лейпциг» в топ, недолго проработал с Бутом в «Ганновере». Он рассказал, что помешало раскрыться игроку в полной мере: «Ему не хватало рвения, желания сделать большую карьеру. Да и со многими соблазнами, которые появляются у молодых и хорошо зарабатывающих футболистов, не справился. Бут приехал в Германию из старой России, где до западных жизненных стандартов было еще очень далеко».

Красивая жизнь помешала и в «Ганновере». Вскоре после трансфера Рангника сменил Эвальд Линен. Оказалось, что его зять – один из бывших футболистов «Фрайбурга», игравший вместе с Бутом. «У нас была взаимная неприязнь. Наверное, зависть с его стороны – меня в то время окружала куча девушек, я ездил на спорткарах. Но в итоге этот игрок женился на дочери Линена. Меня посадили на банку», – объяснял причины провала Владимир.

Владимир Бут, «Ганновер»Imago

27-летний футболист мог перезапустить карьеру на Туманном Альбионе, но «Бёрнли», «Хартс» и «Болтон» свернули переговоры на завершающей стадии. Последние объяснили отказ тем, что погибший отец игрока имел связи с мафией. Бут-старший еще раз незримо повлиял на судьбу сына и вернул его на родину. Больше немецкие поля Влади не видели, остаток карьеры он блекло провел в России и Греции. Сейчас Бут вернулся туда, где начинал, и работает спортивным директором «Черноморца». Возможно, по старым связям получится пристроить какого-нибудь одаренного воспитанника в Германию. Там его по-прежнему помнят и уважают.

Другие тексты Ильи Яшинина:

«Бородюк, никогда не приезжай в Мюнхен!» Похоронить «Баварию» и стать легендой «Шальке»

Карпин – самый раскованный футбольный человек России. Все благодаря 11 сезонам в Испании

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере