Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн выиграл награду футболиста месяца в Бундеслиге. В январе норвежец провел на поле всего 59 минут.

В первом месяце года Холанн дважды вышел на замену – в игре против «Аугсбурга» (в ней Эрлинг оформил хет-трик) и в матче против «Кёльна» (здесь на его счету оказался дубль). Норвежец оформил пять мячей за 59 минут, в среднем у него уходило по 11,8 минут на гол.

Трансфер Холанна обошелся «Боруссии» в 45 млн евро, 15 из них ушли агенту Мино Райоле.

Ранее Эрлинг забил восемь мячей на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20 в составе «Зальцбурга».

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