Полузащитник сборной Германии Эмре Джан подписал полноценное соглашение с дортмундской «Боруссией».

Немецкий клуб активировал опцию выкупа опорника у туринского «Ювентуса». Обновленный контракт 26-летнего футболиста будет действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2024-го.

Сайт «бьянконери» подтвердил сделку и уточнил, что «Дортмунд» выплатит за Джана 25 миллионов евро в течение трех финансовых лет. При этом итальянцы оценили экономический эффект от трансфера в 12,4 миллиона евро.

Эмре Джан перешел в «Боруссию» на правах аренды 31 января до конца сезона-2019/20.

За «черно-желтых» полузащитник провел одну минуту в Кубке Германии и два матча в Бундеслиге, которые не доиграл до финального свистка. Суммарно за три встречи Эмре был на поле 152 минуты, за которые забил один мяч.

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