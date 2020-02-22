«Бавария» в матче 23-го тура чемпионата Германии встретилась с «Падерборном».

Счет в игре на 25-й минуте открыл Серж Гнабри, а в конце первого тайма гости выправили положение. К голу «Падерборна» привела грубая ошибка голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который нерасчетливо выбежал из ворот и пропустил к ним Денниса Србены. Тот не растерялся и уверенно реализовал голевой шанс.

Нойер – основной голкипер сборной Германии по версии Йоахима Лёва.

После 22 туров «Бавария» занимала первую строчку в турнирной таблице, опережая «РБ Лейпциг» на одно очко.

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