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14-месячная племянница игрока «Падерборна» умерла после обморока на матче с «Баварией»

14-месячная племянница игрока «Падерборна» умерла после обморока на матче с «Баварией»
Eurosport

1 час назад

Тур в чемпионате Германии начался с очень грустных новостей.

Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Падерборном» оказался омрачен трагическим инцидентом.

На игре присутствовала 14-месячная племянница игрока гостей Стрели Мамбы. Девочка потеряла сознание на трибунах и скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».

  • Мамба вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.
  • «Бавария» выиграла у «Падерборна» благодаря позднему голу Роберта Левандовского.

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