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14-месячная племянница игрока «Падерборна» умерла после обморока на матче с «Баварией»
Тур в чемпионате Германии начался с очень грустных новостей.
Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Падерборном» оказался омрачен трагическим инцидентом.
На игре присутствовала 14-месячная племянница игрока гостей Стрели Мамбы. Девочка потеряла сознание на трибунах и скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».
- Мамба вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.
- «Бавария» выиграла у «Падерборна» благодаря позднему голу Роберта Левандовского.
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