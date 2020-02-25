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The Sun: «Реал» откажется от трансфера Мбаппе и подпишет Холанна
Талант не мог остаться незамеченным в Мадриде.
Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Боруссии» Эрлингом Холанном.
По информации The Sun, ради трансфера 19-летнего норвежца мадридцы откажутся от перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. «Реал» бросит все силы на подписание контракта с Холанном.
- Футболист перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года за 20 миллионов евро, соглашение рассчитано до лета 2024-го.
- В 8 матчах за «Дортмунд» Холанн забил 11 мячей.
Холанн так разогнался во время матча с «ПСЖ», что чуть не побил мировой рекорд в беге