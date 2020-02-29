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Матч «Баварии» прервали при счете 6:0. Их фанаты вывесили баннер «Босс «Хоффенхайма» – сын шлюхи»
Помогли родной команде, конечно.
На 78-й минуте матч «Хоффенхайма» и «Баварии» прервали из-за оскорбительных действий фанатов мюнхенского клуба.
Болельщики гостей вывесили баннер «Дитмар Хопп – все еще сын шлюхи». Футболисты «Баварии» обратили на это внимание и попросили зрителей снять растяжку.
Но ультрас не послушали и оставили надпись. Тогда главный тренер «Мюнхена» Ханс-Дитер Флик в ярости побежал к трибунам и потребовал немедленно убрать баннер.
Арбитр матча Кристиан Дингерт отреагировал на заявление болельщиков и увел обе команды в подтрибунное помещение. Матч приостановили примерно на 20 минут и затем возобновили с 78-й минуты. Рефери объявил, что если оскорбительный баннер против владельца «Хоффенхайма» развернут вновь, игру прервут окончательно.
К моменту вынужденной паузы счет уже был разгромным – «Бавария» укатывала соперника 6:0.
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