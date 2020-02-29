На 78-й минуте матч «Хоффенхайма» и «Баварии» прервали из-за оскорбительных действий фанатов мюнхенского клуба.

Болельщики гостей вывесили баннер «Дитмар Хопп – все еще сын шлюхи». Футболисты «Баварии» обратили на это внимание и попросили зрителей снять растяжку.

Но ультрас не послушали и оставили надпись. Тогда главный тренер «Мюнхена» Ханс-Дитер Флик в ярости побежал к трибунам и потребовал немедленно убрать баннер.

Арбитр матча Кристиан Дингерт отреагировал на заявление болельщиков и увел обе команды в подтрибунное помещение. Матч приостановили примерно на 20 минут и затем возобновили с 78-й минуты. Рефери объявил, что если оскорбительный баннер против владельца «Хоффенхайма» развернут вновь, игру прервут окончательно.

К моменту вынужденной паузы счет уже был разгромным – «Бавария» укатывала соперника 6:0.

Фанатские организации многих команд Бундеслиги критикуют Хоппа за обход правила немецкого чемпионата, по которому он владеет более чем 49% акций «Хоффенхайма».

Босс «деревенских» Дитмар Хопп – близкий друг бывшего президента мюнхенского клуба Ули Хёнесса.

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