«РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Байером» в матче Бундеслиги – 1:1.

В начале встречи на стадионе произошел неприятный эпизод – 20 японских фанатов вынудили покинуть арену из-за подозрений на коронавирус. Очевидно, единственное, что смутило охранников – внешность азиатских болельщиков. «Из-за коронавируса группу японских фанатов эвакуировали с матча Бундеслиги через 15 минут после начала. По дороге немецкий охранник сказал: «Мне жаль», – написал в твиттере один из пострадавших.

Клуб выпустил заявление с извинениями и отметил, что хотел бы «исправиться за произошедшее».

Перед началом встречи на фанатской трибуне хозяев появился перфоманс в поддержку мира, любви и равноправия.

«Лейпциг» занимает вторую строчку, «Байер» – пятую.

Число зараженных коронавирусом превысило 89 тыс. человек, более 3 тыс. скончались.

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