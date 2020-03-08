«Бавария» в домашнем матче немецкого чемпионата разобралась с «Аугсбургом» – 2:0.

27 февраля клуб отметил 120-летние со дня основания, но только 8 марта смог отпраздновать событие с домашними фанатами. По такому случаю команда облачилась в специальную ретро-форму, отсылающую к оригинальному комплекту 1900-го года.

Вот так выглядела форма, которой вдохновлялись дизайнеры.

Команда держала фанатов в напряжении до последних минут матча – Горецка забил второй мяч на 91-й минуте.

Теперь у «Мюнхена» 55 очков, у ближайших преследователей из «Дортмунда» на четыре балла меньше.

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