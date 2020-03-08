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«Бавария» отметила 120-летие клуба победой над «Аугсбургом» в шикарной ретро-форме
«Мюнхен» на четыре балла оторвался от «Боруссии Дортмунд».
«Бавария» в домашнем матче немецкого чемпионата разобралась с «Аугсбургом» – 2:0.
27 февраля клуб отметил 120-летние со дня основания, но только 8 марта смог отпраздновать событие с домашними фанатами. По такому случаю команда облачилась в специальную ретро-форму, отсылающую к оригинальному комплекту 1900-го года.
Вот так выглядела форма, которой вдохновлялись дизайнеры.
- Команда держала фанатов в напряжении до последних минут матча – Горецка забил второй мяч на 91-й минуте.
- Теперь у «Мюнхена» 55 очков, у ближайших преследователей из «Дортмунда» на четыре балла меньше.
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