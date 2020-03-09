Нападающий «Баварии» Томас Мюллер необычно провел время после матча 25-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга».

Днем 30-летний футболист отправил в ворота соперника один из двух мячей, забитых командой, а через несколько часов помогал принимать роды у лошади. Фото выложила жена Томаса – Лиза Мюллер.

Еще один мяч в ворота «Аугсбурга» забил Леон Горецка.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии с четырехочковым преимуществом над «Боруссией» из Дортмунда.

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