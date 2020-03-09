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Мюллер забил «Аугсбургу», а через несколько часов принял роды у лошади

Мюллер забил «Аугсбургу», а через несколько часов принял роды у лошади
Eurosport

31 мин. назад

Человек-оркестр!

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер необычно провел время после матча 25-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга».

Днем 30-летний футболист отправил в ворота соперника один из двух мячей, забитых командой, а через несколько часов помогал принимать роды у лошади. Фото выложила жена Томаса – Лиза Мюллер.

  • Еще один мяч в ворота «Аугсбурга» забил Леон Горецка.
  • «Бавария» лидирует в чемпионате Германии с четырехочковым преимуществом над «Боруссией» из Дортмунда.

«Бавария» отметила 120-летие клуба победой над «Аугсбургом» в шикарной ретро-форме

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