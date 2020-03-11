Дюссельдорфская «Фортуна» проверяет технологию записи фанатских зарядов на матчах чемпионата Германии.

Немецкий клуб в пятницу, 13 марта, сыграет при пустых трибунах в «Падерборном». Из-за коронавируса впервые в истории Бундеслиги все встречи тура пройдут без зрителей.

На тренировке основной команды в четверг, 12 марта, «Фортуна» включит через динамики записанный шум стадиона и кричалки болельщиков из предыдущих игр. Затем футболисты скажут, насколько это влияет на их настрой и нужно ли использовать старые чанты во время официального матча. Об этом сообщил Rheinische Post.

«Для всех нас это будет новый опыт. Футбол подпитывается от собственной эмоциональности. Конечно, для нашей команды, особенно дома, это будет недостатком. Но если всех все устроит, дополнительные 15% успешности нашего выступления придут от аудитории», – заявил главный тренер «Дюссельдорфа» Уве Рёслер.

Помимо Германии без зрителей сыграют в Испании и Франции, итальянская Серия А приостановлена на месяц.

«Фортуна» занимает 16-е место в чемпионате Германии-2019/20, «Падерборн» – последнее 18-е.

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