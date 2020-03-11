Блогер Евгений Савин рассказал забавную историю, связанную с бывшим нападающим «Динамо» Кевином Кураньи.

«Саня Глеб рассказывал мне про Кевина Кураньи историю, которую не захотел говорить на камеру, чтоб его не обидеть. Короче, он был в «Штутгарте», у него был партнер по команде, вратарь, не помню фамилию.

Они шутили друг над другом: когда они мылись вместе, Кевин на него **** [мочился]. Тот разозлился и ****** [нагадил] немцу в ботинок. И вся команда в раздевалке ждала, когда Кевин выйдет. Он засунул ногу реально, я не знаю, как они там отгоняли мух и запах», – рассказал Савин в своем блоге на ютьюбе.

Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 гг. и забил 50 голов в 123 матчах.

За «Штутгарт» Кевин играл в 2001-2005 гг.

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