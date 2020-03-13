Express.de: сезон в Бундеслиге закроют после 26-го тура без определения победителя

Стало известно вероятное развитие событий в чемпионате Германии в условиях пандемии коронавируса.

16 марта Футбольная лига Германии примет решение о судьбе текущего сезона. По информации Express.de, обе Бундеслиги (Первая и Вторая) могут быть досрочно завершены без определения победителей. Вероятно, последним туром немецкого чемпионата в сезоне-2019/20 станет 26-й, который будет сыгран 13-16 марта.

Помимо отсутствия чемпиона, по итогам сезона-2019/20 из Первой Бундеслиги не вылетит ни одна из команд – напротив, турнир пополнят четыре клуба из Второй Бундеслиги. Таким образом, в сезоне-2020/21 в главной лиге Германии будут соперничать сразу 22 команды, четыре из которых вылетят напрямую, а еще одна сыграет в стыковых матчах.

Матчи 26-го тура чемпионата Германии пройдут без зрителей.

Ранее на карантин ушли ряд европейских чемпионатов, в том числе чемпионат Италии, чемпионат Испании, чемпионат Португалии и чемпионат Голландии.

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