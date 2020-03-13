Чемпионат Германии по футболу будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

На официальном сайте Бундеслиги сообщается, что решение вступает в силу со вторника, 17 марта. Матчей не будет минимум до 2 апреля. Встречи ближайшего 26-го тура чемпионата Германии пройдут по расписанию без зрителей на трибунах.

Требования к Бундеслиге-2 аналогичны. Игра «Ганновера» и «Динамо» из Дрездена не состоится, так как два футболиста «Ганновера» сдали положительный анализ на коронавирус, и клуб находится на карантине.

После 25 туров в тройке чемпионата Германии идут «Бавария» (55 очков), «Боруссия» (51) и РБ «Лейпциг» (50).

В Бундеслиге-2 лидируют «Арминия» (51), «Штутгарт» (45) и «Гамбург» (44).

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