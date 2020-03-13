Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал проведение чемпионата Германии при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Дело – в финансах в профессиональном футболе. В сложившихся условиях телевещатель платит клубам большие деньги. Если они этого не делают, множество команд поменьше столкнутся с серьезными проблемами.

Так что я считаю правильным проведение этого тура чемпионата. Мне кажется правильным, что мы мирно обсудим дальнейшие действия в понедельник. Для всех очевидно, что это будет означать прерывание или отмену сезона.

Каждый клуб зависит от получения доходов вместе с высокими расходами. Большая часть денег поступает из телевизионного сектора. Если их не будет, у многих команд возникнут проблемы с ликвидностью», – заявил Румменигге на пресс-конференции перед матчем с берлинским «Унионом». Его цитирует Sportbuzzer.de.

26-й тур чемпионата Германии пройдет без зрителей из-за угрозы распространения вируса COVID-19. Подобное произошло впервые за всю историю Бундеслиги.

Затем немецкий футбол официально уйдет на 15-дневную паузу, возобновление соревнований намечено на 2 апреля.

Express.de: сезон в Бундеслиге закроют после 26-го тура без определения победителя

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