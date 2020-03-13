Руководство чемпионата Германии объявило о приостановке сезона-2019/20 в первой и второй Бундеслигах из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Немецкий футбольный союз сообщал, что высший и первый дивизионы уйдут на 15-дневную паузу с 17 марта по 2 апреля, а 26-й тур Бундеслиги пройдет без зрителей при пустых трибунах. Но сегодня, 13 марта, все матчи ближайшей игровой недели временно отменены, решение вступило в силу немедленно.

«Одна из причин – подозрения на заражение коронавирусом в непосредственной близости от нескольких клубов в течение дня. Ранее COVID-19 был выявлен у игроков «Ганновера» из второй Бундеслиги, домашний карантин также предписан всем футболистам «Нюрнберга», – указано в заявлении DFL.

Первый матч 26-го тура Бундеслиги «Фортуна» – «Падерборн» должен был пройти сегодня, 13 марта, в 22:30 мск.

Чемпионат Германии-2019/20 должен был завершиться 16 мая.

Express.de: сезон в Бундеслиге закроют после 26-го тура без определения победителя

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