«Жалею, что уехал в Испанию». Бесчастных забивал Кану, прогорел в бизнесе и стал лучшим в России

В дверном глазке виднелся нечеткий мужской силуэт. Молодой форвард «Спартака» ждал хозяина съемной квартиры, поэтому без задних мыслей повернул ключ. На лестничной площадке стоял человек в спортивном костюме. «Наверное, сосед», – подумал арендатор. Теория развеялась уже через пару секунд, когда к голове футболиста приставили пистолет. С верхнего этажа спустились еще два крупных парня, и ситуация полностью прояснилась – это ограбление. Воры провели шокированного постояльца на балкон, а сами принялись за дело. За два часа вооруженные грабители не нашли в квартире ничего ценного, поэтому просто рассовали одежду по трем сумкам, а четвертую упаковали вкусняшками: шоколадом, чаем, печеньем.

Владимир Бесчастных на ЧМ-1994Imago

До этого Владимир Бесчастных видел подобные сцены только в фильмах и больше не хотел становиться свидетелем набегов. Поэтому когда 19-летним нападающим заинтересовался клуб из Германии, особых колебаний не возникло: «Когда в квартиру вламываются грабители, ты ощущаешь полную беззащитность. Тогда невольно приходишь к мысли: «А зачем мне все это? Может лучше уехать?» Мысль о том, что нужно делать ноги укрепилась, когда угнали еще и два автомобиля. Россия начала 90-х только сейчас отдает романтизмом. Тогда, по возможности, из страны уезжали в места поспокойнее.

Бесчастных впервые узнал о том, что за ним следит «Вердер», перед выездным четвертьфиналом Кубка Кубков. «Спартак» играл против «Фейенорда» в Роттердаме, куда из Бремена специально приехал главный тренер «зелено-белых» Отто Рехагель. Этот матч состоялся больше чем за год до трансфера – на тот момент Рехагель работал с «Вердером» больше 10 лет и тщательно подходил к покупкам, четко зная, кто ему нужен и для каких целей. Вскоре после еврокубковой игры немцы предложили москвичу предварительный контракт. Бесчастных не смущал трансфер к обладателям «салатницы» – к 20 годам Володя три раза выиграл чемпионат России и верил в себя.

С деньгами переезд был не связан. Учитывая аренду жилья и налоги, которые в Германии съедали почти половину зарплаты в 25 тысяч марок, Бесчастных получал меньше, чем на родине. Одним из основных факторов смены чемпионата стало отсутствие конкуренции. Реальной альтернативы «Спартаку» в России не было, а Владимир хотел развития. В «Вердере» русский нападающий познал новые аспекты. Бременцы не особо умели в стеночки и забегания, поэтому легионер учился играть в футбол заново.

Делать это было легко, потому что Вова приехал в семью. В 13 лет он стал свидетелем триллера, когда в Кубке УЕФА-1987 «Вердер» по сумме двух встреч обыграл «Спартак» со счетом 7:6. В 20 Бесчастных прикатил в Бремен и обнаружил, что все действующие лица той зарубы до сих пор в команде. Рехагель лично взращивал исполнителей, держал дисциплину, но иногда позволял игрокам слабости. Тренер закрывал глаза на алкогольную зависимость защитника Ульриха Боровки и гулянки гениального Марио Баслера, потому что на футбольном поле мужчины давали класс и красоту в любом состоянии. «Отто никого не учил, как надо правильно жить и готовиться к играм», – вспоминал Владимир. О чем говорить, если в раздевалке даже была специальная зона для курения.

Владимир Бесчастных, Марко Боде, Марио Баслер – «Вердер» БременImago

Бесчастных быстро адаптировался к игровым требованиям Рехагеля и со старта начал крушить. В августе 1994-го «Вердер» взял Суперкубок Германии, а Вова пробил «Баварию» Оливера Кана уже на второй минуте. Сезон продолжился в том же духе: Бесчастных нашпулял 14 голов во всех турнирах, а команда лишь на одно очко отстала от дортмундской «Боруссии» в чемпионской гонке. Результат неимоверно крутой, если брать в расчет, что средний возраст игроков «Вердера» близился к 33 годам.

«Если Бесчастных исправит ряд недостатков, может стать похожим на Марко ван Бастена», – выпалил Рехагель после такой мощной кампании. Для Володи это была лучшая похвала: «Ван Бастен – мой идеал. Мне кажется, между нами есть сходство. Правда, я не так хорошо вижу поле и реже использую голевые моменты». Страйкер признавал минусы и наверняка искоренил бы их под руководством Рехагеля, но после 14 лет в Бремене Отто забрала «Бавария», как обычно разрушив всю романтику. С этого момента для Бесчастных наступили темные времена в Германии.

Владимир Бесчастных Ад де Мос – «Вердер» БременImago

Сменивший Рехагеля Ад де Мос за большие деньги привез с собой трех иностранных футболистов. В то время на поле могли выходить только три легионера, поэтому Спутник (так называли Владимира в Германии) все чаще оставался на скамейке. Игрока сборной России такая ситуация не устраивала, поэтому он обратился к руководству с просьбой о трансфере. Компромисс нашли: если за нападающего предлагают 3 млн марок, держать никто не будет. Об этом узнал тренер дортмундской «Боруссии» Оттмар Хитцфельд и захотел игрока себе, но бременские боссы тут же задрали ценник. Бесчастных пришлось доиграть сезон с «Вердером», а «Боруссия» вместе с еще одним русским Владимиром Бутом на следующий год выиграла Лигу чемпионов.

Владимир затаил сильную обиду на руководство и не захотел оставаться в «Вердере», даже когда спустя полгода на место Де Моса пришел Ханс-Юрген Дёрнер. Новый менеджер обещал нападающему место в основе, но Бесчастных не желал оставаться в клубе, боссы которого не держат слово. Да и за пределами поля дела шли плоховато из-за неудачных финансовых вложений. Сначала футболист открыл реабилитационный центр с соседом, который работал массажистом гандбольной команды. Из-за высокой аренды помещения и отсутствия клиентов дело прогорело. Потом спортсмен одолжил деньги приятелю на открытие ресторана. В итоге – ни денег, ни ресторана, ни приятеля.

«Не жалею, что поехал в Германию. Жалею, что из Германии уехал в Испанию. Пять лет потерянной карьеры», – признался Бесчастных спустя годы. «Расинг» подкупил тем, что там играл знакомый по «Спартаку» Дмитрий Попов, но карьера застопорилась по той же причине, что и в «Вердере». Тренеры лоббировали своих легионеров, а Владимир оставался в запасе. «Расингу» делала предложение «Валенсия», в «Кайзерслаутерн» звал Рехагель, но клуб из Сантандера не отпускал русского форварда до окончания пятилетнего контракта. Несмотря на проблемы с игровым временем, Бесчастных стал лучшим бомбардиром сборной и удерживал это звание больше 10 лет. Имея чуть больше удачи и толкового агента, европейцы запомнили бы его не только по одному хорошему сезону в «Вердере».

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