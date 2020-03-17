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У «Баварии» есть горячая фанатка. Ты захочешь болеть за мюнхенцев вместе с ней
У девушки отличный клубный вкус.
У «Баварии» есть очаровательная поклонница. Ее зовут Изабела, она из Бразилии, но всей душой переживает за немецкий клуб.
Девушка время от времени выкладывает в инстаграм фотографии в одежде с эмблемой любимой команды, от чего ее улыбка становится еще ярче.
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