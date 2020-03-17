У «Баварии» есть очаровательная поклонница. Ее зовут Изабела, она из Бразилии, но всей душой переживает за немецкий клуб.

Девушка время от времени выкладывает в инстаграм фотографии в одежде с эмблемой любимой команды, от чего ее улыбка становится еще ярче.

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