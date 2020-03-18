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Diario Sport: «Бавария» не выкупит Коутиньо, «Барса» хочет отдать его в новую аренду
Немецкий гранд не хочет покупать игрока даже со скидкой.
«Барселона» будет вынуждена искать новый клуб для Филиппе Коутиньо. Каталонцы уверены, что «Бавария» не станет выкупать контракт игрока – по первоначальному соглашению сумма выкупа составляет 120 млн евро, но чемпионы Бундеслиги не настроены на покупку даже за 90 млн.
При этом бразилец не входит и в планы «сине-гранатовых», поэтому летом клуб постарается пристроить футболиста по той же схеме – аренда с правом выкупа, сообщает Sport.es.
- Наиболее реальным направлением для Фелиппе по информации источника станет АПЛ, где он ранее выступал за «Ливерпуль».
- 27-летний бразилец забил девять мячей и отдал шесть ассистов в 29 матчах в Бундеслиге и ЛЧ.
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