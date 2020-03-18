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Diario Sport: «Бавария» не выкупит Коутиньо, «Барса» хочет отдать его в новую аренду

Diario Sport: «Бавария» не выкупит Коутиньо, «Барса» хочет отдать его в новую аренду
Eurosport

53 мин. назад

Немецкий гранд не хочет покупать игрока даже со скидкой.

«Барселона» будет вынуждена искать новый клуб для Филиппе Коутиньо. Каталонцы уверены, что «Бавария» не станет выкупать контракт игрока – по первоначальному соглашению сумма выкупа составляет 120 млн евро, но чемпионы Бундеслиги не настроены на покупку даже за 90 млн.

При этом бразилец не входит и в планы «сине-гранатовых», поэтому летом клуб постарается пристроить футболиста по той же схеме – аренда с правом выкупа, сообщает Sport.es.

  • Наиболее реальным направлением для Фелиппе по информации источника станет АПЛ, где он ранее выступал за «Ливерпуль».
  • 27-летний бразилец забил девять мячей и отдал шесть ассистов в 29 матчах в Бундеслиге и ЛЧ.

Sport: если «Бавария» не выкупит Коутиньо, «Барса» включит его в сделку по Неймару

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