«Барселона» будет вынуждена искать новый клуб для Филиппе Коутиньо. Каталонцы уверены, что «Бавария» не станет выкупать контракт игрока – по первоначальному соглашению сумма выкупа составляет 120 млн евро, но чемпионы Бундеслиги не настроены на покупку даже за 90 млн.

При этом бразилец не входит и в планы «сине-гранатовых», поэтому летом клуб постарается пристроить футболиста по той же схеме – аренда с правом выкупа, сообщает Sport.es.

Наиболее реальным направлением для Фелиппе по информации источника станет АПЛ, где он ранее выступал за «Ливерпуль».

27-летний бразилец забил девять мячей и отдал шесть ассистов в 29 матчах в Бундеслиге и ЛЧ.

Sport: если «Бавария» не выкупит Коутиньо, «Барса» включит его в сделку по Неймару

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере