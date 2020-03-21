«Кёльн» сообщил о том, что талисман клуба козел Хеннес IX дал потомство. Это первый случай в 72-летней истории немецкого клуба, когда у клубного маскота родились дети.

В официальном твиттере «Кёльна» появилось сообщение, что подруга Хеннеса Ильзе родила двух детенышей – козочек. «Козлята здоровы и счастливы», – говорится в сообщении.

Ранее чемпионат Германии ушел на паузу до 2 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Кёльн» занимает в турнирной таблице 10-ю строчку.

«Кёльн» был основан в 1848 году. В 1957-м руководству подарили козла, названного Хеннесом в честь тренера Хеннеса Вайсвайлера. Так животное стало клубным талисманом.

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