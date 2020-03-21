Getty Images
Глеб рассказал о любви Погребняка к пиву
Феликс Магат ввел в «Штутгарте» традицию пить пиво за день до игры, и Павел был доволен.
Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб рассказал о любви российского нападающего Павла Погребняка к легким алкогольным напиткам.
– В «Штутгарте» ты играл с Погребняком. Он был в шоке, что в команде было принято за день до игры собираться с тренерами, чтобы пропустить по бокальчику пива.
– Ему нравилось, че он жалуется? Всем нравилось. Нормально. Это традиция Феликса Магата. Собирались в 21:30 примерно в баре, и каждый заказывал пиво. Магат заставлял всех пить пиво. Для сна. Чтобы не переживать, не думать об игре. Чтобы организм расслабился. Можно было выпить пол-литра, – рассказал Глеб в интервью ютьюб-каналу «Вацко Live».
- Глеб выступал за «Штутгарт» в 2000-2005 и 2009-2010 гг., Погребняк – в 2009-2012 гг.
- В 68 матчах за немецкий клуб Погребняк забил 15 мячей.
Погребняк был слабее Дзюбы, но уехал в Англию. Павел – самый целеустремленный русский форвард