Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб рассказал о любви российского нападающего Павла Погребняка к легким алкогольным напиткам.

– В «Штутгарте» ты играл с Погребняком. Он был в шоке, что в команде было принято за день до игры собираться с тренерами, чтобы пропустить по бокальчику пива.

– Ему нравилось, че он жалуется? Всем нравилось. Нормально. Это традиция Феликса Магата. Собирались в 21:30 примерно в баре, и каждый заказывал пиво. Магат заставлял всех пить пиво. Для сна. Чтобы не переживать, не думать об игре. Чтобы организм расслабился. Можно было выпить пол-литра, – рассказал Глеб в интервью ютьюб-каналу «Вацко Live».

Глеб выступал за «Штутгарт» в 2000-2005 и 2009-2010 гг., Погребняк – в 2009-2012 гг.

В 68 матчах за немецкий клуб Погребняк забил 15 мячей.

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