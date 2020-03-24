Санчо – самый дорогой юнец в футболе. Он стоит больше Холанна и Винисиуса вместе

Джейдон Санчо из «Боруссии» – самый дорогой футболист топ-5 лиг, рожденный в XI веке, по оценке центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Англичанин стоит 198,5 млн евро – почти вдвое больше ближайшего преследователя, Эрлинга Холанна. Одноклубник Санчо стоит 101 млн евро, но, как отмечает источник, если Джейдон уже достиг пика – то стоимость скандинавского нападающего будет только расти.

Дальше – парочка из «Реала». На третьей строчке бразилец Родриго Гоэс, его оценили в 88,9 млн евро. На четвертом месте Винисиус Жуниор – 73,9 млн евро. Замыкает пятерку вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои, его стоимость – 72,3 млн евро.

CIES определял стоимость игроков, учитывая возраст, уровень игры и финансовую мощь клубов.

Самый дорогой игрок мира по версии источника – Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Он стоит 248 млн евро, но родился в 1998 году и не попал в рейтинг.

Sky Germany: Санчо покинет «Боруссию» летом. «МЮ» и «Челси» – среди претендентов

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