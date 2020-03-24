Мадридский «Реал» ищет варианты усиления атакующей линии в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, главной трансферной целью «галактикос» стал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. Кроме того, «Реал» все еще рассматривает вариант с покупкой страйкера «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако в клубе считают, что летом 2020 года данный переход будет невозможен.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно.

В восьми матчах Бундеслиги 19-летний норвежец забил девять мячей и отдал два ассиста.

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