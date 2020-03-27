Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не может договориться с клубом об условиях нового контракта и рискует покинуть Мюнхен.

Bild сообщает, что 34-летний голкипер надеется на долгосрочное соглашение, а руководство не согласно на такие условия. Еще футболист и клуб не могут договориться о размере заработной платы.

Также появилась информация, что к Нойеру присматривается лондонский «Челси», так как главный тренер Фрэнк Лэмпард недоволен игрой Кепы Аррисабалаги. Если «синие» продадут испанца, то сделают предложение немцу.

Действующий контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

Вратарь выступает за мюнхенский клуб с 2011-го.

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