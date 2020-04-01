Майским вечером 1988-го фанаты леверкузенского «Байера» наслаждались моментом и не подозревали, что однажды их будут дразнить «Неверкузеном». Немецкая команда совершила один из самых мощных камбэков в финалах еврокубков. В решающей двухматчевой схватке Кубка УЕФА «Байер» сгорел в гостях 0:3 «Эспаньолу», выиграл с таким же счетом дома и вырвал трофей в серии пенальти.

Последним с поля в тот вечер ушел самый счастливый и заплаканный игрок – Фалько Гётц. Нападающий забил волшебный второй мяч ударом головой под перекладину и ассистировал Чха Бомгыну, который перевел игру в дополнительное время. Девятый номер «Байера» рыдал не только из-за победы, но и огромных личных испытаний на пути к ней. За пять лет до еврокубка он вместе с товарищем по берлинскому «Динамо» Дирком Шлегелем бежал из ГДР на Запад, чтобы иметь возможность самому распоряжаться жизнью и карьерой.

Фалько Гётц (слева) с Кубком УЕФА-1988Getty Images

В юности Фалько увлекался радиотехникой и легко обходил глушилки, мешавшие немецким гражданам из коммунистического сектора смотреть телевидение другой стороны Берлинской стены. Юного технаря и талантливого футболиста поражал невероятный контраст жизни людей при разных режимах – в то время как на Западе народ размышлял, в какой части света провести отпуск, на Востоке стонали от сумасшедшей безработицы. Ее вызвали недоразвитый социализм и огромные затраты на содержание стены, превышавшие 1 млрд марок в год (средняя зарплата в ГДР составляла 700 марок в месяц).

Оградиться от унылости и серости Гётцу помог футбол. Парень отличался волшебной техникой, выбегал стометровку из 11 секунд и дебютировал в основе «Динамо» в 17 лет. Главную команду страны курировала тайная полиция – штази, многолетний руководитель которой Эрих Мильке носил звание почетного президента клуба. Фанаты других команд ГДР ненавидели «Динамо» – безопасники вербовали лучших игроков, добивались лояльности судей и 10 раз подряд (1979–1988) брали золото чемпионата.

В берлинской команде Фалько зарабатывал 3 тысячи марок, приобрел без очереди автомобиль, клуб снимал ему жилье, но футболист все равно задыхался в коммунистической темнице. В 1983-м Гётцу исполнился 21 год – он поймал себя на мысли, что перерос уровень «Динамо» и мечтает играть на Западе. Мысль о побеге из ГДР укрепила дружбу с одноклубником и единомышленником Дирком Шлегелем. На год старший от Фалько полузащитник считался неблагонадежным – его родственники проживали по другую сторону Берлинской стены, поэтому парня редко подпускали к основе и препятствовали переходу в другой клуб.

Фалько Гётц, Диттмар Крамер и Дирк Шлегель в леверкузенском «Байере», 1984 годImago

Фалько и Дирк конструировали план побега около года – чтобы никто не услышал, они обсуждали эту тему во время прогулок в лесу. Парни сильно переживали из-за случая в 1981 году, когда троих игроков дрезденского «Динамо» Питера Котте, Матиаса Мюллера и Герда Вебера арестовали в аэропорту в составе делегации сборной ГДР. Команда отправлялась на товарищеский матч в Аргентину, но штази узнала о готовящейся попытке побега. В наказание игроков отправили на год в тюрьму и запретили футбольную деятельность.

Единственным шансом друзей-диссидентов оставался Кубок европейских чемпионов, в котором регулярно играло «Динамо». В 1980-м берлинцы прошмыгнули в 1/4 финала и проиграли будущему победителю «Ноттингем Форест» 2:3 по сумме двух матчей. Три года спустя Гётц и Шлегель выбрали для побега выездной матч первого раунда КЕЧ с «Женеш Эш» из Люксембурга.

Еврокубковая встреча прошла в городе Эш-сюр-Альзетт на границе с Францией, в получасе езды от ФРГ. «На игру мы летели на личном самолете Мильке, к каждому футболисту приставили агента. Поэтому ничего не вышло – в отеле, на завтраке, тренировке и стадионе нас сопровождали. Бежать в такой ситуации было глупо», – сокрушался Шлегель.

На обратном пути один из сотрудников безопасности умышленно вслух зачитал заметку из западной газеты о трагической смерти бывшего футболиста «Динамо» Лутца Айгендорфа. Парня называли Беккенбауэром ГДР, но в конце 70-х талант сбежал в ФРГ, а его дело поставили на личный контроль Мильке. 5 марта 1983 года Айгендорф на черном «Альфа-Ромео» на скорости 150 км/ч врезался в дерево. В его крови нашли безумное количество алкоголя, хотя Лутц терпеть не мог спиртное. Спустя много лет стало известно, что критиковавшего на каждом шагу режим Восточной Германии футболиста убрала штази.

Фалько Гётц и Дирк Шлегель спустя неделю после побега из ГДРImago

Герой Тома Хэнкса в фильме «Изгой» приспособился к жизни на необитаемом острове, но отказался там умирать, смастерил плот и вышел в открытый океан. Фалько и Дирк решительно настроились на побег из коммунистических тропиков – переубедить их не смогли ни страшные истории других беглецов, ни пугающая неизвестность.

Новую возможность футболисты получили совсем скоро – берлинцы легко прошли «Женеш Эш» и на следующей стадии отправились в Белград на матч с «Партизаном». Бдительность штази в стране соцлагеря снизилась, команда поехала на игру автобусом всего с двумя надзирателями. По приезде футболистам выделили час для прогулки по городу, который они потратили на шопинг.

Друзья зашли вместе с командой в магазин грампластинок, Дирк увидел другой выход и подал знак товарищу – через мгновение они вылетели на улицу. Футболисты пробежали почти квартал и сели в такси. Водитель отказался везти парней в посольство ФРГ в Белграде, поэтому они нашли другую машину и заплатили более сговорчивому таксисту 100 марок. Сотрудники посольства понимали, что беглецов уже ищут, и срочно переправили их на машине в Хорватию. «Постоянно казалось, что вот-вот нагрянут агенты штази и арестуют. Нервное напряжение было таким высоким, что по пути меня стошнило», – признался Гётц.

В Хорватии футболистам выдали поддельные паспорта и переправили в Любляну. Дирк и Фалько сели на поезд в Мюнхен, остававшиеся 30 км до границы показались парням вечностью. На КПП таможенник бегло посмотрел их документы, пожелал счастливого пути, но по-настоящему свободными друзья почувствовали себя только на конечной станции.

Фалько Гётц и Дирк Шлегель во время совместной работы в дубле берлинской «Герты»Imago

«Динамо» добилось от ФИФА годичной дисквалификации футболистов – только после этого Гётц и Шлегель устроились в леверкузенский «Байер». Они никогда публично не критиковали режим ГДР, беспокоясь не только себе, но и об оставшихся в другой стране родственниках. По-настоящему все закончилось только спустя 11 лет, после падения Берлинской стены в 1991 году.

Карьера беглецов сложилась по-разному. Гётц выиграл Кубок УЕФА и в нулевых тренировал первую команду «Герты», а Шлегель рано закончил с большим футболом из-за тяжелой травмы колена. Спустя почти 40 лет Дирк и Фалько работают скаутами и остаются лучшими друзьями. Каждый год они встречаются на мюнхенском вокзале, где закончилось их самое волнительное приключение в жизни. В этот день они мало говорят и пьют за свободу, ради которой рискнули жизнью.

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