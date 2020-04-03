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«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года
Eurosport

8 мин. назад

Никакого Тухеля, Клоппа или Аллегри.

«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом. Об этом сообщается в официальном твиттере мюнхенцев.

Новый контракт Флика с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

  • Флик возглавил мюнхенцев по ходу сезона-2019/20 после увольнения Нико Ковача.
  • «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Боруссию» на четыре очка.

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