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4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за паузы в чемпионате
13 команд из двух высших дивизионов находятся под угрозой исчезновения.
Четыре клуба Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за приостановки игр, вызванной пандемией коронавируса.
Одна из команд объявит о банкротстве в мае, если матчи чемпионата не возобновятся. Еще три протянут лишь до июня. Во второй Бундеслиге в опасности находятся девять клубов: семь просуществуют лишь до мая, два – до июня. Одна из причин – отсутствие выплат по контрактам со спонсорами и телевидением, сообщает Kicker.
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