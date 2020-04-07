Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании нового договора с нападающим Томасом Мюллером. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Я счастлив продлить контракт с клубом моего сердца», – написал 30-летний немец в твиттере.

Мюллер выступает за основу родного клуба с 2009 года.

С «Баварией» Томас стал восьмикратным чемпионом Германии, завоевал пять Кубков и пять Суперкубков страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и титул клубного чемпиона мира.

Мюллер – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии.

«Бавария» показала дистанционную тренировку игроков – мюнхенцы не унывают на карантине

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме