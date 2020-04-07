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Мюллер и «Бавария» продлили контракт
Воспитанник задержится в родном клубе еще минимум на три года.
Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании нового договора с нападающим Томасом Мюллером. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.
«Я счастлив продлить контракт с клубом моего сердца», – написал 30-летний немец в твиттере.
- Мюллер выступает за основу родного клуба с 2009 года.
- С «Баварией» Томас стал восьмикратным чемпионом Германии, завоевал пять Кубков и пять Суперкубков страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и титул клубного чемпиона мира.
- Мюллер – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии.
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