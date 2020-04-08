Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, как на его карьеру повлиял Уле-Гуннар Сульшер – тренер «Манчестер Юнайтед», с которым они работали в «Мольде».

19-летний форвард считает, что переломным моментом стал покер в ворота «Бранна» в июле 2018 года, который он оформил за 20 минут.

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«Перед тем матчем он научил меня двум довольно простым правилам обработки мяча. Говорил, что мне не нужно торопиться и сразу бежать на вратаря забивать. Это опечаталось в голове, было для меня новым. Также он научил меня быть спокойным и всегда находиться наготове, искать ситуации, в которых к тебе может попасть мяч, и ты сможешь забить. Так что я очень ему благодарен», – рассказал Холанн в интервью Eurosport.no.

В конце 2019 года Эрлинг перешел в «Боруссию» и подписал контракт до 2024-го.

В первых трех матчах за дортмундский клуб он забил семь мячей.

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