Тест: знаешь ли ты «Баварию»?

Квизы

Если вы любите немецкий футбол, то вы либо болельщик «Баварии», либо ее хейтер. Нейтрального отношения быть не может. А любимый клуб/врага надо знать как облупленного.

А если вы предпочитаете РПЛ/АПЛ/Серию А/Ла Лигу/Примеру Никарагуа (последняя, кстати, наряду с Белоруссией проходит в привычном режиме, несмотря на COVID-19), то все равно не помешало бы изучить один из главных топ-клубов мира.

Узнаю все о других топ-клубах:

Тест: как хорошо ты знаешь факты о «Реале»?

Тест: как хорошо ты знаешь факты о «Барселоне»?

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