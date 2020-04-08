Eurosport
Тест: знаешь ли ты «Баварию»?
Квизы
Мюнхенцы – самый титулованный клуб Германии. Фанатов много, надо отсеять толпу глоров.
Если вы любите немецкий футбол, то вы либо болельщик «Баварии», либо ее хейтер. Нейтрального отношения быть не может. А любимый клуб/врага надо знать как облупленного.
А если вы предпочитаете РПЛ/АПЛ/Серию А/Ла Лигу/Примеру Никарагуа (последняя, кстати, наряду с Белоруссией проходит в привычном режиме, несмотря на COVID-19), то все равно не помешало бы изучить один из главных топ-клубов мира.
Узнаю все о других топ-клубах:
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