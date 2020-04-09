Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал о том, какими принципами он руководствуется при выборе нового клуба.

«Требуется время, чтобы понять, насколько хорош ты сам, насколько хорош тот или иной клуб. Понять, какие люди работают в этом клубе, как они заботятся о тебе, как они помогут тебе развиваться. Есть много факторов. Помню, как мы обсуждали вариант с «Зальцбургом» и при этом рассматривали другие опции. Мы очень быстро поняли, что «Зальцбург» – это лучший вариант.

Я всегда думал: «Не переоценивай себя». Мне всегда было важно повторять про себя: «Да, я хорош, но есть и другие хорошие игроки». Нельзя думать, что ты лучше, чем есть на самом деле», – сказал Холанн в интервью норвежскому Eurosport.

Эрлинг – воспитанник норвежского клуба «Брюне».

Из «Брюне» Холанн перешел в «Мольде», затем – в «Зальцбург», затем – в «Боруссию».

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