Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман приехал на тренировку на McLaren и получил штраф.

Дело в том, что в рамках сотрудничества клуба с Audi игроки обязаны являться в расположение команды на машинах именно этой марки. Никлас Зюле приезжал на Ferrari, Фелиппе Коутиньо – на Mercedes, поэтому клуб решил бороться с нежеланием игроков кататься на Audi штрафами.

«Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку в машине компании. Причиной стало повреждение бокового зеркала, но это все еще моя ошибка», – приводит извинение игрока Bild.

Audi принадлежит 8,3% акций «Баварии».

Контракт компании с клубом рассчитан до 2029 года.

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