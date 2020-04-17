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«Бавария» оштрафовала Комана за поездку на McLaren
Чемпион Германии борется с нарушителями контрактных договоренностей денежными взысканиями.
Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман приехал на тренировку на McLaren и получил штраф.
Дело в том, что в рамках сотрудничества клуба с Audi игроки обязаны являться в расположение команды на машинах именно этой марки. Никлас Зюле приезжал на Ferrari, Фелиппе Коутиньо – на Mercedes, поэтому клуб решил бороться с нежеланием игроков кататься на Audi штрафами.
«Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку в машине компании. Причиной стало повреждение бокового зеркала, но это все еще моя ошибка», – приводит извинение игрока Bild.
- Audi принадлежит 8,3% акций «Баварии».
- Контракт компании с клубом рассчитан до 2029 года.
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