Премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил, что чемпионат Германии может вернуться после паузы уже 9 мая. Матчи пройдут без зрителей.

«Мы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать или не быть легкомысленными. Игры при зрителях совершенно немыслимы. Вполне возможно, что мы сможем начать проведение матчей при пустых трибунах в самое ближайшее время – с 9 мая», – отметил Зедер. Слова политика приводит Bild.

Ранее чемпионат Германии, как и все остальные первенства топ-5, ушел на паузу из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в турнирной таблице Бундеслиги с 55 очками лидирует «Бавария». «Боруссия» отстает на четыре балла.

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