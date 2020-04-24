Правительство готовит для футболистов жесткие меры защиты.

Футболисты чемпионата Германии, возможно, будут доигрывать чемпионат в масках.

Игроков обяжут быть в маске на протяжении всей игры. В случае, если защитная экипировка свалится – игра будет остановлена, при этом футболистам запретят трогать маску по ходу матча. Spiegel Sports со ссылкой на документ Министерства труда Германии сообщает, что это лишь один из прорабатываемых вариантов возобновления сезона.

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Предполагается, что игру будут останавливать каждые 15 минут для замены масок – в условиях высокой активности они становятся непригодными намного быстрее.

Бундеслига планирует возобновить матчи в мае.

Почти наверняка игры будут проходить при пустых трибунах.

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