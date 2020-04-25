«Реал» отказался от покупки норвежского нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, руководство мадридцев остановила необходимость выплачивать крупные суммы денег агенту футболиста Мино Райоле, а также отцу 19-летнего Холанна. В «Реале» высоко оценивают спортивные возможности норвежца, но воздержатся от трансфера летом 2020-го.

В конце 2019 года Эрлинг перешел в «Боруссию» и подписал контракт до 2024-го.

В первых трех матчах за дортмундский клуб он забил семь мячей.