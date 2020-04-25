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Daily Mail: «Реал» не купит Холанна из-за высоких финансовых требований Райолы

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Эрлинг Холанн («Боруссия»)Эрлинг Холанн («Боруссия»)

Эрлинг Холанн («Боруссия»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Кленты Мино редко оказываются в Мадриде.

«Реал» отказался от покупки норвежского нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, руководство мадридцев остановила необходимость выплачивать крупные суммы денег агенту футболиста Мино Райоле, а также отцу 19-летнего Холанна. В «Реале» высоко оценивают спортивные возможности норвежца, но воздержатся от трансфера летом 2020-го.

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  • В конце 2019 года Эрлинг перешел в «Боруссию» и подписал контракт до 2024-го.
  • В первых трех матчах за дортмундский клуб он забил семь мячей.
  • Топ-5 клиентов Райолы – Поль Погба, Холанн, Маттейс де Лигт, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма, также агент ведет дела Златана Ибрагимовича. За «Реал» на правах аренды играет только Альфонс Ареола.

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