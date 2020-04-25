Тест: назови все клубы Бундеслиги

Роберт Левандовский
Фото: Eurosport
В чемпионате Германии всего 18 команд – сможешь назвать их все?
Чемпионат Германии планирует вернуться уже в мае – раньше всех остальных топ-чемпионатов. Когда футбол оживет, ты будешь с жадностью следить за каждым матчем – неплохо бы убедиться, что ты подготовился и помнишь самое важное. У тебя есть 5 минут, чтобы назвать всех участников Бундеслиги-2019/20.
Для нескольких команд придется вспомнить еще и город прописки (даже если другой клуб с таким же названием в этом сезоне не играет в немецкой элите). И не забывай про замечательную букву «Ё».
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