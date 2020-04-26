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Daily Mail: Бундеслига порекомендует игрокам воздержаться от секса в случае возобновления сезона

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«Бавария»«Бавария»

«Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Рестарт 9 мая потребует от футболистов некоторых жертв.

Руководство Бундеслиги наложит ограничения на футболистов в случае возобновления сезона-2019/20 9 мая.

По информации Daily Mail, игроков не закроют на карантин, как хотят сделать в Испании. Футболисты смогут жить дома или в отеле, но им будет запрещено целоваться и заниматься сексом с девушками/женами в случае обнаружения у одного из партнеров из них симптомов коронавируса.

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На стадионе смогут присутствовать не более 300 человек одновременно. Контакты будут максимально минимизированы: командам придется покидать поле в разное время, отменят традиционные командные фотографии, рукопожатия и сопровождение футболистов детьми. Журналистов попросят брать как можно меньше послематчевых интервью.

  • Бундеслига была вынужденно приостановлена из-за пандемии коронавируса после 25-го тура.
  • Лидером идет «Бавария», выигрывая четыре очка у дортмундской «Боруссии».

Spiegel: Бундеслига обяжет футболистов играть в масках

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