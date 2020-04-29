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Фанаты «Шальке» пришли на работу к родителям Нюбеля и угрожали им из-за перехода сына в «Баварию»

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Александр Нюбель («Шальке»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Болельщики из Гельзенкирхена перешли грань.

Фанаты «Шальке» угрожали родителям голкипера Александра Нюбеля, который по окончании сезона-2019/20 станет игроком «Баварии».

По данным Abendzeitung München, фанаты клуба из Гельзенкирхена разыскали родителей Нюбеля, которые живут недалеко от Падерборна, пришли к ним на работу и выступили с угрозами. После этого родственники футболиста приняли решение абстрагироваться от неприятной ситуации и отправились в круиз.

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  • 23-летний Нюбель перейдет в «Баварию» на правах свободного агента. Александр договорился о своем трансфере в мюнхенский клуб по ходу сезона-2019/20.
  • После того, как стало известно об уходе Нюбеля в «Баварию», «Шальке» забрал у него капитанскую повязку.

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