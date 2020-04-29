Александр Нюбель («Шальке»)
Фото: Getty Images
Болельщики из Гельзенкирхена перешли грань.
Фанаты «Шальке» угрожали родителям голкипера Александра Нюбеля, который по окончании сезона-2019/20 станет игроком «Баварии».
По данным Abendzeitung München, фанаты клуба из Гельзенкирхена разыскали родителей Нюбеля, которые живут недалеко от Падерборна, пришли к ним на работу и выступили с угрозами. После этого родственники футболиста приняли решение абстрагироваться от неприятной ситуации и отправились в круиз.
Чемпионат Германии
Тест: назови все клубы Бундеслиги
25/04/2020 В 18:20
- 23-летний Нюбель перейдет в «Баварию» на правах свободного агента. Александр договорился о своем трансфере в мюнхенский клуб по ходу сезона-2019/20.
- После того, как стало известно об уходе Нюбеля в «Баварию», «Шальке» забрал у него капитанскую повязку.
Daily Mail: Бундеслига порекомендует игрокам воздержаться от секса в случае возобновления сезона
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Германии
«Буду рада показать, куда еще он может забить». Бывшую девушку Балотелли восхитил хет-трик Коутиньо
17/12/2019 В 17:57
Чемпионат Германии
«Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки из-за перехода в «Баварию»
04/01/2020 В 18:54