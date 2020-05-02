Ностальгия по золотым временам.

Юрген Клопп и игроки «Боруссии»-2010/11 пересмотрели видео с чемпионского матча против «Нюрнберга» (2:0) 30 апреля 2011 года, который принес им корону Бундеслиги.

«Это была отличная игра, было здорово увидеть ее еще раз, – сказал Клопп игрокам в видеоконференции zoom. – Я смог снова пережить это. Это был великий день, парни, спасибо вам еще раз.

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Манни (прозвище Свена Бендера, который тогда выступал за «Боруссию», а сейчас играет за «Байер»), они в Леверкузене смирились уже с тем днем? Извиняюсь, «Леверкузен» в том году стал вторым. Я, возможно, должен был это сказать?»

На это ответил экс-защитник «Боруссии», а ныне эксперт Sky Germany Патрик Овомойела:

«У них тоже сегодня особая программа, только с черными повязками».

Play Icon WATCH Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11 00:01:44

Клопп привел «Боруссию» к чемпионству в двух сезонах подряд (2010/11 и 2011/12), с тех пор в Германии побеждала только «Бавария».

В сезоне-2012/13 «Дортмунд» Клоппа играл в финале Лиги чемпионов, но уступил «Баварии».

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