Эрлинг Холанн
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Эрлинг не дал ответа на главный вопрос в истории человечества.
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн дал ответы на вопросы из футбольной анкеты.
– Кто самый трудный оппонент, против которого ты играл?
Холанн: «Всегда думал, что не надо переоценивать себя»
– Ван Дейк.
– Самый быстрый футболист в составе «Боруссии»?
– Возможно, я.
– Сколько раз ты слушал гимн Лиги чемпионов?
– 300.
– Если бы ты не был футболистом, то кем бы стал?
– Рэпером.
– Тебе разрешили есть только одно блюдо до конца жизни. Что это будет?
– Пицца.
– Если ты бы мог сыграть с кем-то из футболистов, кто завершил карьеру, кого бы ты выбрал?
– Фрэнка Лэмпарда.
– Месси или Роналду – кого ты выберешь?
– Не могу ответить на этот вопрос.
– Если бы тебе нужно было сделать ставку на победителя «Золотого мяча»-2025, кого бы ты выбрал?
– Месси (смеясь).
- Трансфер Холанна обошелся «Боруссии» в 45 млн евро, 15 из них ушли агенту Мино Райоле.
- В чемпионате Германии-2019/20 Эрлинг провел восемь матчей, забил девять мячей и отдал два ассиста.
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