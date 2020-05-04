час назад | Обновлено 37 минут назад

Эрлинг не дал ответа на главный вопрос в истории человечества.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн дал ответы на вопросы из футбольной анкеты.

– Кто самый трудный оппонент, против которого ты играл?

Чемпионат Германии Холанн: «Всегда думал, что не надо переоценивать себя» 09/04/2020 В 17:18

– Ван Дейк.

– Самый быстрый футболист в составе «Боруссии»?

– Возможно, я.

– Сколько раз ты слушал гимн Лиги чемпионов?

– 300.

– Если бы ты не был футболистом, то кем бы стал?

– Рэпером.

– Тебе разрешили есть только одно блюдо до конца жизни. Что это будет?

– Пицца.

– Если ты бы мог сыграть с кем-то из футболистов, кто завершил карьеру, кого бы ты выбрал?

– Фрэнка Лэмпарда.

– Месси или Роналду – кого ты выберешь?

– Не могу ответить на этот вопрос.

– Если бы тебе нужно было сделать ставку на победителя «Золотого мяча»-2025, кого бы ты выбрал?

– Месси (смеясь).

Трансфер Холанна обошелся «Боруссии» в 45 млн евро, 15 из них ушли агенту Мино Райоле.

В чемпионате Германии-2019/20 Эрлинг провел восемь матчей, забил девять мячей и отдал два ассиста.

Холанн рассказал, как Сульшер повлиял на его развитие

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Германии Marca: Холанн – главная цель «Реала» на лето 24/03/2020 В 18:48