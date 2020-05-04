Бывший игрок «Шальке», которого в 2016 году признали погибшим, найден живым

Возможно, Хианник Камба инсценировал собственную смерть.

Бывший защитник «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим, обнаружен живым.

Как сообщает Bild, официально смерть Камбы была зафиксирована в 2016 году. Считалось, что футболист разбился в автокатастрофе, однако теперь выяснилось, что это неправда. Сейчас 33-летний Камба проживает с семьей в немецком регионе Рур.

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Предполагается, что игрок инсценировал собственную смерть ради страховых выплат. Немецкая прокуратура уже проводит расследование относительно жены защитника – ее обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Камба – воспитанник «Шальке», выступал за молодежную команду гельзенкирхенцев.

В период с 2008-го по 2015-й Хианник играл за клубы из низших дивизионов Германии.

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