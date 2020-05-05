Знаменитый агент пророчит юному норвежцу 40-50 голов за сезон.

Агент Мино Райола взялся активно продвигать трансфер своего перспективного клиента Эрлинга Холанна в «Реал».

«Холанн может забивать за «Реал» 40-50 голов за сезон. Он может достичь показателей Криштиану Роналду. Он очень хорош сейчас, а через несколько лет станет еще лучше», – приводит слова Райолы итальянский журналист Альфредо Педулла.

Чемпионат Германии «Месси или Роналду?» Холанн ответил на вопросы анкеты 21 ЧАСОВ НАЗАД

19-летний норвежец перешел в «Боруссию» зимой и забил 12 мячей в 11 матчах.

Контракт Холанна рассчитан до лета 2024 года.

Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала» (450 голов в 438 матчах).

AS: «Реал» хочет купить Холанна, Эдегор зовет партнера по сборной в Мадрид

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат Германии Холанн: «Всегда думал, что не надо переоценивать себя» 09/04/2020 В 17:18