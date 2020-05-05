Эрлинг Холанн («Боруссия»)
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Знаменитый агент пророчит юному норвежцу 40-50 голов за сезон.
Агент Мино Райола взялся активно продвигать трансфер своего перспективного клиента Эрлинга Холанна в «Реал».
«Холанн может забивать за «Реал» 40-50 голов за сезон. Он может достичь показателей Криштиану Роналду. Он очень хорош сейчас, а через несколько лет станет еще лучше», – приводит слова Райолы итальянский журналист Альфредо Педулла.
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- 19-летний норвежец перешел в «Боруссию» зимой и забил 12 мячей в 11 матчах.
- Контракт Холанна рассчитан до лета 2024 года.
- Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала» (450 голов в 438 матчах).
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