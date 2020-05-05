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Райола: «Холанн может забивать за «Реал» столько же, сколько забивал Роналду»

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Эрлинг Холанн («Боруссия»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Знаменитый агент пророчит юному норвежцу 40-50 голов за сезон.

Агент Мино Райола взялся активно продвигать трансфер своего перспективного клиента Эрлинга Холанна в «Реал».

«Холанн может забивать за «Реал» 40-50 голов за сезон. Он может достичь показателей Криштиану Роналду. Он очень хорош сейчас, а через несколько лет станет еще лучше», – приводит слова Райолы итальянский журналист Альфредо Педулла.

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  • 19-летний норвежец перешел в «Боруссию» зимой и забил 12 мячей в 11 матчах.
  • Контракт Холанна рассчитан до лета 2024 года.
  • Роналду – лучший бомбардир в истории «Реала» (450 голов в 438 матчах).

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