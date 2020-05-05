Роберт Левандовский
Фото: Getty Images
Власти Германии ослабят ограничения, связанные с коронавирусом.
Чемпионат Германии возобновится 15 мая.
В среду, 6 мая, правительство Германии одобрит меры по ослаблению карантина в ходе конференции с канцлером Ангелой Меркель. Как сообщает Reuters, Бундеслиге разрешат возобновить матчи с 15 мая при соблюдении всех условий обеспечения безопасности и без болельщиков на трибунах. Кроме того, правительство разрешит заниматься спортом на открытом воздухе непрофессионалам и детям.
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- В Германии 166 тыс случаев заражения коронавирусом.
- В таблице лидирует «Бавария».
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