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Reuters: Бундеслига вернется 15 мая

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Власти Германии ослабят ограничения, связанные с коронавирусом.

Чемпионат Германии возобновится 15 мая.

В среду, 6 мая, правительство Германии одобрит меры по ослаблению карантина в ходе конференции с канцлером Ангелой Меркель. Как сообщает Reuters, Бундеслиге разрешат возобновить матчи с 15 мая при соблюдении всех условий обеспечения безопасности и без болельщиков на трибунах. Кроме того, правительство разрешит заниматься спортом на открытом воздухе непрофессионалам и детям.

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  • В таблице лидирует «Бавария».

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