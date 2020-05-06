34-летний кипер уже даже познакомил даму с мамой.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер встречается с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.

Кипер лишь четыре месяца назад развелся с супругой Ниной Вайсс, но уже нашел новую подругу. Как сообщает Bunte, блондинка изучает менеджмент индустрии моды в университете Мюнхена и играет в гандбольной команде «Кутис». По информации источника, Нойер настолько в восторге от новой пассии, что уже представил ее своей маме Марите.

Чемпионат Германии Bild: Нойер не договорился о контракте с «Баварией» и может уйти в «Челси» 27/03/2020 В 10:45

Дама уже переехала в дом вратаря.

Бундеслига может возобновиться в мае.

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