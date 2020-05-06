Мануэль Нойер
Фото: Getty Images
34-летний кипер уже даже познакомил даму с мамой.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер встречается с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.
Кипер лишь четыре месяца назад развелся с супругой Ниной Вайсс, но уже нашел новую подругу. Как сообщает Bunte, блондинка изучает менеджмент индустрии моды в университете Мюнхена и играет в гандбольной команде «Кутис». По информации источника, Нойер настолько в восторге от новой пассии, что уже представил ее своей маме Марите.
Чемпионат Германии
Bild: Нойер не договорился о контракте с «Баварией» и может уйти в «Челси»
27/03/2020 В 10:45
- Дама уже переехала в дом вратаря.
- Бундеслига может возобновиться в мае.
Нойер больше не лучший в Германии. Тер Штеген круче по всем показателям
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат Европы: отборочные матчи
Хёнесс: «Бавария» не будет отпускать игроков в сборную, если Нойер потеряет место в старте»
25/09/2019 В 11:50
Чемпионат Германии
Bild: Нойер не договорился о контракте с «Баварией» и может уйти в «Челси»
27/03/2020 В 10:45