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Bunte: Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой через 4 месяца после развода

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Мануэль Нойер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

34-летний кипер уже даже познакомил даму с мамой.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер встречается с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.

Кипер лишь четыре месяца назад развелся с супругой Ниной Вайсс, но уже нашел новую подругу. Как сообщает Bunte, блондинка изучает менеджмент индустрии моды в университете Мюнхена и играет в гандбольной команде «Кутис». По информации источника, Нойер настолько в восторге от новой пассии, что уже представил ее своей маме Марите.

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