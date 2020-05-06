Роберт Левандовский
Фото: Getty Images
Канцлер Германии с хорошимим новостями.
Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила начальные меры по выходу из карантина по коронавирусу.
В рамках первой волны снятия запретов со второй половины мая возобновится Бундеслига – без зрителей на трибунах и с соблюдением других мер по обеспечению безопасности.
Чемпионат Германии
Reuters: Бундеслига вернется 15 мая
ВЧЕРА В 12:21
- Чемпионат был приостановлен в середине марта из-за распространения коронавируса.
- В Германии 167 тыс случаев заражения коронавирусом.
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Чемпионат Германии
Daily Mail: Бундеслига порекомендует игрокам воздержаться от секса в случае возобновления сезона
26/04/2020 В 11:07
Чемпионат Германии
Reuters: Бундеслига вернется 15 мая
ВЧЕРА В 12:21
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