Канцлер Германии с хорошимим новостями.

Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила начальные меры по выходу из карантина по коронавирусу.

В рамках первой волны снятия запретов со второй половины мая возобновится Бундеслига – без зрителей на трибунах и с соблюдением других мер по обеспечению безопасности.

Чемпионат Германии Reuters: Бундеслига вернется 15 мая ВЧЕРА В 12:21

Чемпионат был приостановлен в середине марта из-за распространения коронавируса.

В Германии 167 тыс случаев заражения коронавирусом.

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