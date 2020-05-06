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Меркель подтвердила возвращение Бундеслиги в середине мая

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Канцлер Германии с хорошимим новостями.

Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила начальные меры по выходу из карантина по коронавирусу.

В рамках первой волны снятия запретов со второй половины мая возобновится Бундеслига – без зрителей на трибунах и с соблюдением других мер по обеспечению безопасности.

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Reuters: Бундеслига вернется 15 мая

ВЧЕРА В 12:21
  • Чемпионат был приостановлен в середине марта из-за распространения коронавируса.
  • В Германии 167 тыс случаев заражения коронавирусом.

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