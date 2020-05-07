Бенжамен Стамбули, Аксель Витсель
Фото: Getty Images
Топовый европейский футбол оживает с Германии.
Немецкая футбольная лига возвращается из карантина.
Сегодня, 7 мая, исполнительный директор лиги Кристиан Зайферт выступил на пресс-конференции с заявлением: первая и вторая Бундеслиги стартуют с 16 мая. Решение принято после того, как вчера, 6 мая, канцлер Германии Ангела Меркель дала добро на возобновление футбола со второй половины месяца.
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- Матчи будут проводиться без зрителей и с соблюдением других мер безопасности.
- В Германии зафиксировано 168 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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