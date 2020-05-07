Топовый европейский футбол оживает с Германии.

Немецкая футбольная лига возвращается из карантина.

Сегодня, 7 мая, исполнительный директор лиги Кристиан Зайферт выступил на пресс-конференции с заявлением: первая и вторая Бундеслиги стартуют с 16 мая. Решение принято после того, как вчера, 6 мая, канцлер Германии Ангела Меркель дала добро на возобновление футбола со второй половины месяца.

Чемпионат Германии Daily Mail: Бундеслига порекомендует игрокам воздержаться от секса в случае возобновления сезона 26/04/2020 В 11:07

Чемпионат Германии повторно откроется Рурским дерби – дортмундская «Боруссия» примет «Шальке».

Матчи будут проводиться без зрителей и с соблюдением других мер безопасности.

В Германии зафиксировано 168 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Тест: назови все клубы Бундеслиги

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Германии Spiegel: Бундеслига обяжет футболистов играть в масках 24/04/2020 В 14:49