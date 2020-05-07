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Официально: Бундеслига вернется 16 мая и стартует Рурским дерби

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Бенжамен Стамбули, Аксель Витсель

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Топовый европейский футбол оживает с Германии.

Немецкая футбольная лига возвращается из карантина.

Сегодня, 7 мая, исполнительный директор лиги Кристиан Зайферт выступил на пресс-конференции с заявлением: первая и вторая Бундеслиги стартуют с 16 мая. Решение принято после того, как вчера, 6 мая, канцлер Германии Ангела Меркель дала добро на возобновление футбола со второй половины месяца.

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Чемпионат Германии повторно откроется Рурским дерби – дортмундская «Боруссия» примет «Шальке».

  • Матчи будут проводиться без зрителей и с соблюдением других мер безопасности.
  • В Германии зафиксировано 168 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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