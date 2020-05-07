Легендарный немецкий нападающий получил повышение.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии».

Сейчас Клозе работает с одной из юношеских команд клуба, но с 1 июля войдет в штаб Ханси Флика. Контракт Мирослава рассчитан на один год. «Это очень хорошо, я с нетерпением жду этот вызов. Мы с Фликом неплохо знакомы по совместным играм за сборную Германии. Мы доверяем друг другу как профессионально, так и лично», – прокомментировал назначение Мирослав.

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Клозе наколотил больше всех в истории чемпионатов мира – 16 мячей. Еще он лучший бомбардир в истории сборной Германии с 71 голом.

Контракт другого ассистента Флика Дэнни Рёля продлен до 2024 года.

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